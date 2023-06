In deze vakantielanden is de kans op een dodelijk verkeersongeval het grootst

Wie het risico op een dodelijk ongeval tijdens zijn autovakantie wil vermijden, kan het beste een reis naar Scandinavië boeken, zo blijkt uit cijfers van de EU. In de Scandinavische landen is de kans op een dodelijk ongeval het kleinst. De meeste verkeersdoden zijn te betreuren in Oost-Europa.

Het afgelopen jaar was geen goed jaar voor de Europese automobilisten. Er stierven ongeveer 20.600 mensen op de weg in de hele Europese Unie (plus Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland). Dat is volgens de Europese Commissie 3 procent meer dan in 2021. De reden voor de stijging is onder meer dat er meer mensen gingen rijden en reizen nadat de pandemie eindigde. Wel stierven vorig jaar 2000 mensen minder in het verkeer dan in 2019, toen er nog geen corona was.

Zweden: ‘slechts’ 21 doden per miljoen inwoners

Volgens de EU-statistieken stierven in 2022 in de gehele EU gemiddeld 46 mensen per miljoen inwoners. Uit dezelfde cijfers blijkt dat Scandinavië daar gunstig bij afsteekt en dus verreweg de veiligste regio van Europa is om met de auto op vakantie te gaan. Het aantal verkeersdoden is namelijk aanzienlijk lager dan gemiddeld in Finland, Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden. In Zweden waren er in 2021 bijvoorbeeld ‘slechts’ 21 doden per miljoen inwoners.

Vakantie in eigen land

Een vakantie in eigen land is ook relatief veilig. In Nederland stierven gemiddeld 35 mensen per miljoen inwoners in het verkeer. Dat is een stuk beter dan vakantielanden als Italië (53), Frankrijk (49), België (52) en Griekenland (58). Het is het gevaarlijkst op de wegen van Oost-Europa. Hier stierven in 2022 de meeste mensen in het wegverkeer. In Roemenië stierven 86 mensen per miljoen inwoners, in Bulgarije 78 en in Kroatië, dat ook een populaire vakantiebestemming is voor Nederlanders, 71.

Deze soort wegen is het veiligst

Uit soortgelijke cijfers over 2021 kan opgemaakt worden op welke wegen je het beste kunt reizen om ongevallen te vermijden. Volgens de EU vindt meer dan de helft van alle ongevallen met dodelijke afloop plaats op provinciale wegen. Iets veiliger is het in steden, met 39 procent van de dodelijke ongevallen. Snelwegen nemen slechts 9 procent voor hun rekening. Wie veilig wil reizen gaat dus liefst direct over de snelwegen naar zijn vakantieadres en laat een op het oog relaxte en wellicht leukere reis binnendoor achterwege.

Top vijf gevaarlijkste vakantielanden voor het verkeer 1. Roemenië 86 doden per miljoen inwoners 2. Bulgarije 78 3. Kroatië 71 4. Portugal 63 5. Letland 60 Top vijf veiligste vakantielanden voor het verkeer 1. Zweden 21 2. Noorwegen 23 3. IJsland 24 4. Denemarken 26 5. Zwitserland 31

