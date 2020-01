In Oslo kan het: één verkeersdode in heel 2019, geen enkele fietser of voetganger

‘Vision Zero’ is een doelstelling waar ze in veel landen en steden wereldwijd naar streven op het vlak van verkeersveiligheid, maar het is voor het eerst dat in een hoofdstad dat doel nu ook echt is bereikt, nadat er in 2018 nog maar vijf doden vielen. De ene verkeersdode van 2019 in Oslo viel toen een autobestuurder tegen het hek van een tramhalte reed.