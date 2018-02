Inparkeren terwijl je naast de auto staat: de nieuwe Audi A6

In de nieuwe Audi A6 hoeft niemand meer in de auto te zitten tijden het in- en uitparkeren. Dat doet de auto helemaal zelf. De automobilist kan ernaast gaan staan en houdt controle via de app op zijn smartphone.

Het trucje met het autonoom parkeren is enkele jaren geleden geïntroduceerd bij de topmodellen van Mercedes en BMW, maar staat nu op het punt om ook de lagere prijsklassen te bereiken. Het is een van de noviteiten in de nieuwe generatie van de A6.

Deze Audi neemt in navolging van de A8 en A7 afscheid van het MMI-systeem, dat een centrale bedieningsknop voor het infotainment tussen de voorstoelen had. In plaats daarvan werkt het nu met een touchscreen of met gesproken commando's. Wie de auto koopt, krijgt maximaal zes keer een halfjaarlijkse update van de navigatiekaarten. Daarna moet er voor deze service worden betaald.

Volledig scherm Audi A6 interieur © Audi

Verder is voor het eerst Mild Hybrid-techniek in de A6 leverbaar; een batterij neemt de energie voor bepaalde functies (bijvoorbeeld airco) voor zijn rekening, wat tot een lager brandstofverbruik leidt. Volgens Audi scheelt het maximaal 0,7 liter brandstof op de 100 kilometer. Ander technisch nieuws is de beschikbaarheid van vierwielaandrijving en vierwielbesturing.

De A6 volgt de nieuwe designkoers van Audi die is ingezet met de A8 en A7. De nieuwe generatie is vrijwel even groot als voorheen, maar biedt volgens de fabrikant meer interieurruimte. De bagageruimte is echter onveranderd. De nieuwe Audi arriveert komende zomer in Nederland, eerst als sedan. In het najaar wordt de stationwagon gepresenteerd.