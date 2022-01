Internationale bende met Nederlands brein (66) smokkelde gestolen luxe auto's naar Dubai

De Duitse politie heeft een internationale bende opgerold die peperdure luxe auto’s smokkelde. De bolides werden deels opgeslagen in Groningen en onder meer via de Rotterdamse haven naar Dubai verscheept. Een 66-jarige Nederlander, die de bende leidde, is opgepakt.

De politie in Osnabrück (deelstaat Nedersaksen) deed sinds 2018 onderzoek naar de autosmokkelbende, in samenwerking met de Nederlandse politie en Europol. Ze kwamen de bende op het spoor na een golf van diefstallen van luxe auto’s in de regio Osnabrück en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De politie linkt de bende aan zeker 32 diefstallen in verschillende deelstaten, met een totale waarde van zo’n 2,5 miljoen euro. Het gaat onder meer om een Mercedes AMG GT R special edition (waarde circa 230.000 euro), een Porsche Carrera 4 GTS (130.000 euro), een Mercedes S 560 E (110.000 euro) en een BMW X5 M50d (100.000 euro).

Volledig scherm De inbeslaggenomen Porsche Carrera 4 GTS ter waarde van 100.000 euro. © Politie Osnabrück

De auto’s werden tijdelijk in garages opgeslagen, onder meer in Groningen, waar ze klaargemaakt werden voor de verkoop. Volgens de politie hebben de dieven een groot deel van de gestolen voertuigen met vervalste documenten via de Rotterdamse haven naar Dubai verscheept. Andere auto’s zijn via autobeurzen en helers in Duitsland verhandeld en via een autoverhuurbedrijf in Frankrijk doorverkocht.

Professioneel

De bende ging zeer professioneel te werk, aldus de politie. Niet alleen werden kentekenbewijzen vervalst, maar ook de identificatienummers op de voertuigen. De taken werden verdeeld. Sommigen zorgden voor de verkoop van de voertuigen, het vervalsen van de voertuigpapieren, het huren van opslagplaatsen en het verschepen. Anderen hielden zich bezig met de diefstal. ,,Maar het Nederlandse meesterbrein had alle touwtjes in handen”, aldus de Duitse politie.

In totaal zijn dertien bendelenden geïdentificeerd. De 66-jarige bendeleider is recent in het Groningse Ter Apelkanaal opgepakt. Daarbij stuitte de politie bij toeval op een bedrijfspand met een illegale sigarettenfabriek met 1,5 miljoen sigaretten.

Een tweede kopstuk van de bende is opgepakt in Litouwen. Daar vond de politie bij een huiszoeking zo’n 400.000 euro aan contant geld en 60 vervalste kentekenbewijzen. Beiden worden uitgeleverd aan Duitsland. De politie heeft elf bolides in beslag genomen.

De politie in Osnabrück spreekt van een ‘groot opsporingssucces’ en een ‘grote klap’ voor de georganiseerde misdaad. ,,De langdurige en complexe onderzoeken hebben hun vruchten afgeworpen’', zegt politiewoordvoerder Marco Ellerman.

