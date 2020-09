'Is die auto nu al stuk?'

Zul je net zien: een paar weken nadat de garantieperiode van je auto is verlopen, gaat hij stuk. Waar sta je dan als consument? Moet je in dat geval zelf opdraaien voor de reparatie of kun je de kosten alsnog verhalen op het autobedrijf of de dealer? Zijn zij verplicht om je tegemoet te komen in de kosten (het zogenoemde coulance verlenen)? En hoe zaligmakend is die (fabrieks-)garantie nou eigenlijk?