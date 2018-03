Is dit de meest sensuele Mercedes-Benz aller tijden?

De Vision Mercedes-Maybach Cabriolet is een zinnenprikkelende auto, een fascinerend jacht op wielen - sensueel en elegant. Als Daimler zoiets eerder had gebouwd, had het merk Maybach wellicht nog bestaan.

In 2011 werd Maybach, het luxe-merk van Mercedes-Benz, ten grave gedragen. Niemand was verdrietig, want de Maybachs zagen eruit als gepimpte Koreaanse sleeën en alleen foute dictators en nachtclub-eigenaren namen genoegen met zijn opzichtige uiterlijk en verouderde technologie. Met de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet laat Mercedes-Benz zien hoe het ook had kunnen gaan als aan de wedergeboorte van het luxe-merk wat meer aandacht was besteed.

Art Deco

Het 5.70 meter lange studiemodel stal onlangs de show tijdens de 'Monterey Car Week' in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de barokke slagschepen van Maybach, heeft de Convertible een glamoureuze, wulpse uitstraling. Het is een moderne interpretatie van de exuberante praalwagens uit de jaren dertig. Het grappige is dat de auto toch modern oogt, ook al omdat er veel parallellen zijn met de tijdloze wereld van de jachtbouw. En alsof de nautisch blauwe kleur in combinatie met de verchroomde elementen niet voldoende verwijzen naar de Art Deco-periode, is de auto ook nog voorzien van kristalwit nappa-leder, een geavanceerd bedieningssyteem en een softtop met ingeweven rosé-gouden draden.

750 pk elektrisch

Waar de auto tien jaar geleden voorzien zou zijn van 12 of zelfs 16 cilinders, is de aandrijving van dit model uiteraard elektrisch. Het vermogen bedraagt 750 pk bij een actieradius van meer dan 500 kilometer. De topsnelheid van het studiemodel is 250 km/u. Laten we hopen dat dergelijke Maybachs ooit nog eens van de band zullen rollen bij Mercedes, want vooralsnog gaat achter deze roemrijke naam alleen een speciale uitvoering van de S-Klasse schuil. We achten de kans vrij groot dat in ieder geval een aantal stijlelementen uit dit studiemodel terug te vinden zijn in toekomstige modellen.