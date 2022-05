‘Is een kleinere thuiskomer een probleem?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ideaal is het niet. Hoe groter het verschil met de andere wielen en banden, des te meer kans op een belabberd weggedrag. Maar het rijden met een thuiskomer is altijd slechts een noodoplossing. Daarom geldt er een maximumsnelheid (80 km/h) en mag u er ook niet te lang mee doorrijden. Zoals de naam al zegt, dit reservewiel is slechts bedoeld om thuis te komen. Het komt vaker voor dat zo’n thuiskomer kleiner is dan de andere wielen van de auto. Een kleiner en lichter reservewiel spaart immers ruimte en gewicht in de auto.’