‘Is goedkopere benzine slechter voor de motor van mijn auto?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat goedkope benzine leidt tot een hoger brandstofverbruik is nooit duidelijk aangetoond. In de basis zijn alle in Nederland verkochte benzinemerken van dezelfde kwaliteit. Sterker nog, ze komen vaak uit dezelfde opslagtanks. Het kan hooguit per merk verschillen welke additieven in welke mate worden toegepast. Deze additieven (bepaalde chemische toevoegingen) kunnen leiden tot iets minder vervuiling, betere verbranding en wellicht langere levensduur van de motor. Maar verwacht er geen wonderen van. Verder kunnen alleen bij oude auto’s de nieuwste loodvrije benzinesoorten problemen geven. Maar dat heeft niets met prijs of kwaliteit te maken; oude motoren zijn nu eenmaal kwetsbaarder voor minder lood en ook voor de biobrandstof die in toenemende mate (verplicht) wordt bijgemengd.’