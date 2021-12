Is het een beest, een stormram, een fort? Nee, het is de Bearcat: ‘Verzetten heeft geen zin’

Overrompelen. Dat is een van de redenen voor de speciale eenheid van de politie om de Bear en de kleinere Bearcat in te zetten in Lunteren. Want de DSI zet de twee voertuigen zelden tegelijk in.

Drugslab

Het terrein aan de Klomperweg, met daarop schuren en twee woningen, heeft twee entrees. Twee toegangspoorten om precies op hetzelfde moment te rammen dus om zo de verdachte(n) totaal te verrassen.

Maar of de politiecommando’s ook heftige tegenstand of explosieven verwachtten, is onbekend. De politie wil maandag niets kwijt over de inval, de opgepakte verdachte óf het drugslab dat vermoedelijk is aangetroffen op het terrein.

Rammen

Het rammen van hekken of roldeuren is volgens deskundige Jaap Timmer een van de toepassingen waarvoor de imposante pantservoertuigen uitermate geschikt zijn. ,,De Bearcat weegt al een kleine 10 ton. Dat hek geeft dan wel mee.’’

De politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam zegt dat arrestatieteams in het verleden weleens shovels gebruikten om de weg vrij te maken. ,,Maar dat is nogal opzichtig. Dan is de verrassing van zo’n geplande inval wel weg.’’

Vanaf 2013 biedt de Bearcat een snel alternatief voor die shovels. Maar het Amerikaanse pantservoertuig heeft veel meer in zijn mars. Niet alleen halen ze een snelheid van grofweg 140 kilometer per uur, ze kunnen ook explosieven en mitrailleurvuur doorstaan. Een poort die voorzien is van een boobytrap? Geen probleem.

Bearcat: makkelijk te temmen De Bearcat is vernoemd naar een beermarter of bintoerong. Een civetkatachtige uit Azië. Het dier heeft een zwarte vacht met soms gele of witte haarpunten. Met de staart kan het dier dingen vastgrijpen. Een volwassen beermarter is tussen de 60 en 100 centimeter en weegt 7 tot 14 kilo. De bintoerong leeft in bomen en eet dieren en planten. De beermarter is niet agressief en makkelijk te temmen. Het Engelse ‘Bear’ staat voor beer.

Verzetten geen zin

Maar de belangrijkste taak van de Bearcat is politiecommando’s tot de deur te brengen, of als het nodig is zelfs voorbij de deur. Timmer: ,,Door de bepantsering zijn personen en materiaal veilig te vervoeren in potentieel gevaarlijke situaties. De Bear is wat hoger zodat agenten vanaf het voertuig ook panden op de eerste verdieping kunnen betreden. Nog een voordeel is dat je met de voertuigen brede toegangswegen makkelijk afsluit.’’

De Bearcat is zeer indrukwekkend. Wie de monsterlijke bolide in zijn binnenspiegel ziet, gaat vanzelf aan de kant. ,,Hoewel het voertuig te duur is om enkel voor dat doel aan te schaffen, kan dat wel een bijkomend voordeel zijn. Dat verdachten denken: ‘Dit is serieus. Verzetten heeft geen zin.’ Maar het is natuurlijk de vraag of criminelen er echt van onder de indruk zijn.’’

Schieten op politie

In Nederland heeft in ieder geval nog nooit iemand het vuur op de monstertrucks geopend. Timmer: ,,Hier wordt sowieso weinig op de politie geschoten. En zeker niet op arrestatieteams. Dat is over het algemeen ook een zeer onverstandig idee. Al die voorzorgsmaatregelen zijn voor het geval dat, maar je moet ze natuurlijk wel nemen.’’

Met een lengte van 6 meter en een breedte van 2,5 meter ziet de Bearcat er angstaanjagend uit. Hij heeft een dik pantser, waardoor hij aanvallen met de zwaarste wapens kan doorstaan.

De ramen zijn gemaakt van kogelwerend glas en er zitten tralies voor. In de deuren zitten stalen platen met schietgaten. Fabrikant Lenco bouwt de Bearcat op basis van een Amerikaanse pick-up: de Ford F550. De achtcilinder turbodieselmotor van 6,7 liter is 440 pk sterk en drijft de vier wielen aan.

Terrorisme

De hoofdofficier beslist over de inzet van arrestatieteams die enkel bij levensbedreigende omstandigheden worden ingezet. Zo is de kleine reus eerder ingezet in Arnhem waar een man met een bomgordel (nep, bleek achteraf) vier mensen gijzelde. In de Gelderse hoofdstad is het pand van Incasso Cees ook geramd met behulp van het pantservoertuig.

Bij een drugslab komt een onderdeel van de DSI dat ook in giftige omstandigheden aanhoudingen kan verrichten, zegt Timmer. De Bearcat en Bear kunnen dan veel troepen veilig in positie brengen. Zo is in Angeren de Bearcat gebruikt om een poort te rammen bij een inval vanwege een drugslab, net als een roldeur van een bedrijfspand in Arnhem (zie filmpje hierboven).