Is het slecht om bij vocht de autoramen omlaag te doen?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Bij condens of regendruppels die zich aan de buitenkant bevinden, kan dit weinig kwaad. Weliswaar kan het vocht hierdoor in het binnenwerk van het portier belanden, maar meestal zullen de raamrubbers dit grotendeels opvangen en druipt het vocht uiteindelijk via de buitenkant van de auto op straat. Bovendien heeft het binnenwerk van een portier drainage-gaten waar water uit kan lopen.’

‘De constructie van een auto is hier over het algemeen goed op berekend. Autofabrikanten weten dat mensen dit soort dingen met hun auto’s doen. Auto’s moeten ook een fikse regenbui of de wasstraat kunnen doorstaan. Maar als het gaat om condens aan de binnenkant van de ramen, is het beter om dit met een doek of spons af te nemen én die vervolgens buiten de auto te laten drogen. Als er ook maar ergens vocht in het interieur achterblijft, kan er namelijk telkens opnieuw condens optreden.’