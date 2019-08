Is rijden met één dagrijlicht verboden?

Gebruik van dagrijlicht is in Nederland inderdaad niet verplicht. En omdat het niet verplicht is, is het ook geen punt als slechts één in plaats van de twee dagrijlichten brandt. Dit is een belangrijk verschil met ‘gewoon’ dim- of grootlicht. Gebruik daarvan bij slecht zicht of in de nacht is verplicht en in dat geval moeten ook beide lampen branden. Overigens is het niet toegestaan om dagrijlicht in combinatie met andere verlichting aan de voorzijde van een auto te gebruiken.