‘Is snelladen slecht voor een elektrische auto?’

Nooit meer je elektri­sche auto opladen: dit automerk wil 4000 accuwissel­sta­ti­ons over drie jaar

Het Chinese automerk Nio wil in 2025 maar liefst 4000 accuwisselstations in zijn thuisland paraat hebben. Het merk is inmiddels ook te koop in Noorwegen en wil ook Europa aan het wisselstation hebben.

12 juli