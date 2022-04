Jan (77) schrikt zich rot: brommers van zijn museum worden ineens verkocht op Marktplaats

VRAAG & ANTWOORD ‘Krijg je een boete voor te zware lading op je autodak?’

‘Regelmatig zie je auto’s rijden met meerdere fietsen op het dak, of een stapel surfplanken’, aldus lezer M. Both in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Volgens mij is de maximale dakbelasting voor een auto ongeveer 50 kilogram, dus die zou hiermee worden overschreden. Wordt daarop gehandhaafd? Wat zegt de wet hierover?’

9 april