‘Je auto op een donkere plek parkeren verkleint de kans op inbraak’

Dieven houden niet van licht, is de veronderstelling en dat klopt als het gaat om huisinbraken. Maar volgens Brits onderzoek is precies het omgekeerde waar als het gaat om inbraken in auto's.

Door je auto onder het licht van bijvoorbeeld een lantaarnpaal te parkeren, neemt de kans op inbraak en diefstal juist toe, zo blijkt uit een analyse, die is gepubliceerd in het Journal of Quantitative Criminology. Vooral ‘opportunistische’ dieven zouden op donkerdere plekken moeilijker kunnen zien of er iets in de auto ligt.

Volgens het onderzoek is het voor dieven in het donker ook lastiger te bepalen of ze er veilig kunnen ‘werken’. Ook zouden ze zonder licht moeilijker onderdelen kunnen verwijderen. Kennelijk werken dieven niet graag met zaklampen, omdat dit er meteen verdacht uitziet en hen ook op grote afstand zichtbaar maakt.

Negen jaar onderzoek

Het onderzoeksteam analyseerde de gegevens van verschillende misdaden op vier verschillende plekken in Groot-Brittannië, terwijl de straatverlichting op deze plekken ingrijpend werd gewijzigd. Ze onderzochten het verschil tussen lantaarnpalen die de hele nacht aan waren en de geleidelijke veranderingen in hun timing en helderheid gedurende een periode van negen jaar.

Daarbij bleek dat het aantal diefstallen uit voertuigen met 44 procent daalde toen de straatverlichting tussen middernacht en 05.00 uur werd uitgeschakeld. De aanpassing leidde in plaats daarvan tot een toename van autodiefstallen in aangrenzende straten, die de hele nacht verlicht bleven.

Onveilig gevoel

De onderzoekers zijn van mening dat het uitschakelen van de lichten in het holst van de nacht voordelen kan opleveren, maar toch blijft het een complexe kwestie volgens onderzoeksleider Dr. Phil Edwards van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. ,,Uit veel andere onderzoeken blijkt namelijk dat mensen van straatverlichting houden, ze voelen zich er veiliger door.”

Het Britse onderzoek gaat in tegen de richtlijnen van de Nederlandse politie, die juist adviseert om je auto op een zo licht mogelijke plek te parkeren. ,,Als je dat doet, kunnen anderen namelijk ook zien wanneer er iemand aan het inbreken is”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding in Den Haag. ,,Op een donkere plek kunnen inbrekers juist ongezien hun gang gaan.”

