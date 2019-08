Je raadt nooit welke brandstof op dit moment het meest milieuvriendelijk is

Levensduur

De bevindingen van de ADAC zijn het resultaat van een recente analyse van een levenscyclusonderzoek, waarbij auto's werden gebruikt in de zogeheten ‘Golfklasse’. Er werd daarbij uitgegaan van een levensduur van 15 jaar en gemiddeld 15.000 kilometer per jaar op de teller.



In vergelijking met auto's met benzinemotoren is een elektrische auto op dit moment pas na 127.500 kilometer of 8,5 jaar schoner. Erger nog is de vergelijking met een dieselauto: pas na 219.000 kilometer of 14,6 jaar, is de elektrische auto op het gebied van milieuvriendelijkheid beter dan dieselmotoren.



De achilleshiel van de elektrische auto is op dit moment de broeikasgas genererende productie van accu's. Ook het relatief hoge percentage bruinkool en steenkool in de Duitse energiemix zorgt nu nog voor een relatief ongunstige ecologische ‘footprint’ van elektrische auto’s. Wanneer het aandeel van biomethaan uit afval en reststoffen kan worden vergroot bij aardgas, zou deze brandstof nog beter uit de bus komen.