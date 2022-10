Jeep gaat kleiner dan ooit: de Avenger wordt geen klimgeit, wel elektrisch

Zeker in vergelijking met andere Jeep-modellen (zoals de Wrangler en de Compass) is de Avenger een compact model. Het nieuwste familielid is namelijk 4,08 meter lang. Dat is bijvoorbeeld 22 centimeter korter dan een Peugeot 2008 en ook nog zo’n 7 centimeter korter dan de Opel Mokka. Met die andere compacte SUV’s uit het grote Stellantis-concern deelt de nieuwe Jeep overigens veel genen: ze staan alle drie op dezelfde bodemplaat, net als de recent vernieuwde DS3 overigens. Vergeleken met de Renegade, op dit moment de compactste Jeep, meet de Avenger 16 centimeter minder lang.

Net als de modellen van onder meer DS, Opel en Peugeot staat de Jeep op een bodemplaat die geschikt is voor diverse aandrijflijnen. Dat wil zeggen dat de Avenger naar alle waarschijnlijkheid niet alleen in een elektrische variant op de markt komt, maar naar keuze ook ‘normale’ verbrandingsmotoren krijgt. Volgens AutoWeek is er namelijk al een prototype van de auto gespot met een uitlaat. Die aanpak hanteren de andere merken immers ook: de Opel Mokka is er ook als elektrische Mokka-e, net zoals Peugeot de e-2008 naast de niet-elektrische 2008 voert. Of Jeep in Nederland ook daadwerkelijk benzinevarianten gaat leveren, is momenteel nog niet bekend.

Jeep Avenger: ongeveer 400 kilometer rijbereik

Tijdens de Autosalon van Parijs maakte Jeep duidelijk dat de Avenger de vernieuwde elektrische aandrijflijn van Stellantis krijgt. Hij krijgt een nieuwe elektromotor tussen de voorwielen met een vermogen van 115 kilowatt (156 pk) en een trekkracht van 260 Newtonmeter.

Met 54 kilowattuur capaciteit is het accupakket van de Jeep Avenger even groot als dat van de onlangs herziene DS3 E-Tense. Volgens Jeep en de doorgaans ietwat optimistische WLTP-meetmethode is het rijbereik van de Avenger zo’n 400 kilometer, in stedelijk gebied moet volgens de Amerikanen tot 550 kilometer bereik mogelijk zijn. Deze gemiddelden zijn niet beter dan wat bijvoorbeeld een Hyundai Kona Electric scoort, maar wel beter dan de huidige Stellantis-producten. Bijladen kan aan een 11 kilowatt AC-lader, dan doe je zo’n 5,5 uur over het volledig opladen. Aan een snellader gaat het met maximaal 100 kW laadvermogen en laad je de accu in 24 minuten van 20 naar 80 procent vol.

Jeep Avenger: geen vierwielaandrijving, wel terreinhulp

De Jeep Avenger staat vrij hoog op zijn (18-inch) wielen, zoals je mag verwachten bij een Jeep. De maximale bodemvrijheid is twintig centimeter en dankzij de korte overhangen (de afstand tussen de wielen en de voor- en achterbumper) kan de Avenger relatief goed over steile heuvels en keien rollen. Hoewel je de compacte Jeep ongetwijfeld niet heel vaak naast het asfalt tegen zal komen, claimt het merk dat hij in ruiger terrein aardig uit de voeten moet kunnen. Beschermplaten in de bumpers en onder de bodem moeten voorkomen dat je schade rijdt aan het plaatwerk, het onderstel of zelfs aan het accupakket.

Hoewel de Jeep Avenger met zijn voorwielaandrijving natuurlijk geen geboren terreinwagen is, krijgt de kleinste Jeep wel zaken die hem wat moeten helpen in uitdagende omstandigheden. Zo krijgt hij Selec-Terrain, waarmee je de Avenger kunt instellen op verschillende ondergronden (zoals sneeuw en modder). Dan wordt het vermogen beter gedoseerd afgegeven om doorslippende wielen te voorkomen. Ook heeft de Jeep Avenger Hill Descent Control, om op gecontroleerde wijze van een steile heuvel af te rijden.

Wanneer je niet in ruig terrein rijdt, is de Avenger in staat om zelfstandig zijn snelheid aan te passen aan de auto voor je, en kan hij in een file vrijwel geheel zelfstandig meerijden dankzij Traffic Jam Assist. Verder zijn er (al dan niet tegen bijbetaling) zaken als dodehoekwaarschuwing, parkeersensoren met 360 graden-bereik en een achteruitrijcamera beschikbaar. Qua luxe komen er opties als verwarmbare voorstoelen met massagefunctie en een panoramadak.

Jeep Avenger: veel opbergruimte

Hoewel de Jeep Avenger vanbuiten direct te herkennen is als Jeep, is het in het interieur een wat ander verhaal. Voor het ontwerp van het dashboard is Jeep een behoorlijk andere weg ingeslagen dan bij de andere modellen die hier al bekend zijn van het merk. Zo zie je over de hele breedte van het dashboard ventilatieroosters, al is natuurlijk slechts een deel daarvan werkelijk open. Direct daaronder zit een vrijwel net zo brede opening waarin je spullen kunt leggen. Genoeg ruimte is er zeker, al gaat tijdens het rijden de boel er wellicht wel een beetje rondschuiven.

Centraal op het dashboard zit een aardig ver naar voren stekend 10,25 inch groot infotainmentscherm, waarop je Android Auto en Apple Carplay kunt gebruiken. Het centrale scherm speelt een grote rol in de bediening, al zijn er onder de ventilatieroosters nog wat fysieke knoppen te vinden. Als optie is er een draadloze oplader.

In totaal is er volgens Jeep 34 liter aan opbergruimte te vinden voorin: geen slechte score voor zo’n compact model. Volgens Jeep is 15 liter het gemiddelde in dit segment. Voor het grotere materiaal ben je aangewezen op de kofferbak: daar is met de achterbank omhoog 380 liter bagageruimte te vinden, dat is meer dan in de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e. Hoeveel het is met de bank neergeklapt, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wel weten we dat de luxe, volledig uitgeruste 1St Edition 40.500 euro kost; geïnteresseerden kunnen een exemplaar reserveren via de website van Jeep, al duurt het nog tot 2023 voordat de Avenger in de showrooms staat.

