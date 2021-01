Joe Biden heeft een haat-liefdeverhouding met auto's

De man die vandaag wordt beëdigd als president van de Verenigde Staten komt uit een autofamilie en is een echte petrolhead . Helaas speelde een auto ook de hoofdrol in het meest tragische hoofdstuk uit zijn leven.

Auto's zijn altijd belangrijk geweest in de opvoeding van Joe Biden. Zijn vader had gedurende 34 jaar een aantal autodealers in Delaware, voornamelijk van het merk Chrysler en Ford. Hij liet de jonge Joe in de garage met auto's rijden en vanaf dat moment was hij verkocht. Zijn eerste auto was een Studebaker uit 1951. Die auto had als bijnaam de ‘Bullet-Nose-auto’ vanwege het unieke ontwerp van de grille in de vorm van een kogel.

Volledig scherm Mercedes-Benz 190 SL. © Mercedes-Benz

Bidens tweede auto was een Plymouth Cranbrook Cabriolet uit 1952. Het was de eerste in een lange rij open auto's. De Plymouth was een conservatief vormgegeven, extreem lage auto met onder de kap een 97 pk sterke zescilinder motor. Vervolgens kocht hij een Mercedes-Benz 190SL - een auto voor fijnproevers - ook al omdat die uit Europa kwam. De auto was uiteraard een cabriolet en voorzien van een 104 pk sterke 1.9 benzinemotor.

Noodlottig ongeval

Maar een auto speelt ook een hoofdrol in het meest tragische incident in Bidens leven. In 1972 was zijn toenmalige vrouw Neilia Hunter onderweg om kerstinkopen te doen met haar drie kinderen in de gezinsauto, toen ze tegen een vrachtwagen met oplegger knalde. De auto werd vijftig meter weggeslingerd. Het gezin werd uit het wrak van de auto gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar het was te laat voor Neilia en de 13 maanden oude Amy, die bij aankomst dood werden verklaard. De twee jongens hadden meer geluk, hoewel zijn ene zoon een gebroken been opliep en zijn andere een schedelbreuk.

Volledig scherm De Corvette die Joe Biden al 54 jaar in zijn bezit heeft. © Getty Images

Ondanks de traumatische gebeurtenis heeft het ongeluk Bidens voorliefde voor auto's niet beïnvloed. Zo is hij nog altijd eigenaar van een auto die hij al sinds 1967 in zijn bezit heeft. Het gaat om een Chevrolet Corvette uit 1967. De auto is gespoten in de kleur Goodwood-groen en wordt aangedreven door een 350 pk sterke V8-motor. De cabriolet was een huwelijksgeschenk van zijn vader in augustus 1967 en staat nog steeds in zijn garage. Afgezien van de prachtige klassieke uitstraling en de machtige motor, is het ook een opmerkelijk en sentimenteel onderdeel van Bidens leven.

Volledig scherm 'The Beast' is het officiële vervoermiddel van president Joe Biden. © Reuters

The Beast

Vanaf vandaag kan Biden een nieuwe auto toevoegen aan zijn autocollectie. Het gaat om ‘The Beast’: een 1,5 miljoen dollar kostende verlengde Cadillac, die is gebouwd voor Donald Trump en die nu het officiële vervoermiddel van Biden wordt. De auto is gepantserd met vijf lagen glas en polycarbonaat, zodat kogels geen kans maken. Alle carrosseriedelen zijn versterkt en de banden bestaan uit vijf centimeter dik rubber, waardoor de auto bijna 10.000 kilo weegt. Zelfs als de banden alsnog kapot gaan, zal de auto nog steeds in staat zijn om te rijden.

