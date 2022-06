Joost vindt bom en betaalverzoek op zijn auto: ‘Scannen en 1000 euro betalen’

Wie vergoedt de schade als je auto wordt gejat bij de garage?

Je hebt je auto naar de plaatselijke garagehouder gebracht en verwacht ieder moment een telefoontje dat-ie klaar is. Het telefoontje komt, maar de man van de garage zegt: ,,Uw auto is gestolen toen ik even een pen wilde pakken. Sorry.’’ Wie vergoedt de schade?

30 mei