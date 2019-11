Kia Niro Hybrid: groot succes krijgt kleine update

RIJ-IMPRESSIEDe Kia Niro Hybrid was de populairste hybride-auto van Nederland in 2017 en 2018. Dankzij een facelift moet dit in 2019 zo blijven. Het design, de veiligheidssystemen en het multimediasysteem zijn weer helemaal up-to-date.

De voordelen van de Kia Niro Hybrid klinken veel mensen als muziek in de oren. Het is een suv (dus hoog zitten) met een hybride aandrijflijn (dus zuinig) van Kia (dus 7 jaar garantie). Je herkent het vernieuwde model aan zijn pijlvormige dagrijverlichting en de eveneens van de e-Niro afgekeken dichte ‘tijgerneusgrille’. Ook nieuw zijn de 18-inch lichtmetalen wielen met kriskrasspaken. Het moderne smoelwerk en de fraaie wielen veranderen echter weinig aan onze mening over het design: niet mooi, niet lelijk, maar ergens tussenin. De Niro Hybrid stoot niemand tegen het jaloerse been.

Groot beeldscherm

Onze testauto beschikt over het nieuwe infotainmentsysteem met een fors touchscreen van 10,25 inch. Het scherm is extra breed, heeft een split-screenfunctie en kan met twee telefoons tegelijkertijd verbonden zijn via Apple CarPlay of Android Auto. UVO Connect heeft niets met vliegende schotels te maken, maar gaat wel door de lucht. Het systeem gebruikt de ingebouwde simkaart en een draadloze internetverbinding om actuele verkeersinformatie, weersverwachtingen en brandstofprijzen op te vragen. Dankzij de split-screenfunctie kun je dus gelijktijdig de navigatie-instructies en de weersverwachtingen voor de plaats van bestemming volgen.

Volledig scherm © Igor Stuifzand

Anders dan de heersende trend steekt het nieuwe aanraakscherm niet hoog uit het dashboard. Is dat een gemis? Een hoog scherm is weliswaar geweldig voor de afleesbaarheid, maar ongemerkt leidt het ook af. In de Niro is het zicht over het vlakke dashboard vrij van stoorzenders. Vlak onder de rand begint meteen het touchscreen, de ventilatieroosters zitten daar weer onder. Je moet expres naar beneden kijken om de navigatiekaart te bestuderen, dus doe je dat minder vaak. Het geeft ons rust.

Rijden in Eco of Sport

De Niro Hybrid heeft maar twee rijprogramma’s om uit te kiezen: Eco en Sport. Er is geen Normaal-stand. In de praktijk rijden we het grootste deel van de tijd in de Eco-stand en alleen als het nodig is, roepen we de hulp in van de Sport-stand.

In de Eco-stand bepaal je met de flippers achter het stuur hoe krachtig de auto afremt op de motor (regenererend remmen). De energie die hiermee wordt teruggewonnen, gaat in het accupakketje van 1,56 kWh. Daarmee wordt de elektromotor gevoed. Het voelt als een overwinning wanneer de letters ‘EV’ groen oplichten in het digitale instrumentarium (optie). Dan rolt de Niro Hybrid kortstondig uitstootvrij. De uitdaging is om het volgende stoplicht te halen. En dan het licht daarna.

Om de Sport-stand in te schakelen, druk je de grote keuzehendel van de automaat met een armzwaai naar links. Vlammen schieten door het instrumentarium en de versnellingsbak met dubbele koppeling schakelt direct een stapje terug. Geen twijfel mogelijk: de sportstand is geactiveerd. Je voelt het verschil meteen. De Niro reageert sneller op gasbevelen en accelereert met een enthousiasme waarvan je niet wist dat hij het in zich had. Erg handig als je even snel wilt inhalen of moet invoegen op een snellere rijbaan. In de Sport-stand gebruik je de flippers achter het stuur om handmatig te schakelen. Ben je uitgeraasd, dan zet je de pook weer naar rechts. De automaat schakelt op en de rust keert terug.

Zuinig rijden

Het idee van een hybride aandrijflijn is dat je zuinig rijdt zonder daar bewust mee bezig te zijn. Je hoeft de Niro Hybrid dan ook niet op te laden (er bestaat wel een Niro Plug-in Hybrid) en hoewel je het regenererend remmen zelf kunt regelen met de flippers, is er ook een automatische stand. Kia voorspelt dat je in de stad de laagste verbruikscijfers te zien krijgt. Maar hoe zuinig is de populaire cross-over nu helemaal als je veel snelwegkilometers maakt?

Op de snelweg valt op dat de adaptieve cruisecontrol niet alleen remt tot stilstand, hij laat de auto ook weer optrekken als het fileverkeer weer begint te rijden. De auto kan ook zelfstandig sturen, maar aangezien je toch je handen aan het stuur moet houden, doen we dat liever zelf. Na een paar lange ritten waarbij we niet krampachtig zuinig rijden, komt het gemiddelde verbruik uit op 5,7 l/100 km, oftewel 1 op 17,5. Een prima waarde, maar niet iets waarover je opschept tijdens de buurtbarbecue. Benieuwd hoe dicht we bij het opgegeven verbruik van 4,3 l/100 km (of 3,7 liter met 16-inch wielen) kunnen komen, houden we de rest van de week het verbruik in gaten. Zonder moeite klokken we 4,7 liter, of 1 op 21,1. Kijk, dat lijkt er meer op.

Nu we erop gebrand zijn om in de stad zo veel en zo vaak mogelijk volledig elektrisch te rijden, storen we ons aan de benzinemotor die soms ‘onnodig’ aanspringt. In het accupakket zit stroom genoeg en we rijden rustig. Waarom verpest hij dan toch de uitstootvrije feestvreugde? Een andere ergernis is het luide genagel dat de 1,6-liter viercilinder laat horen na een koude start. Koop je verdorie een zuinige hybride, rijd je elke ochtend toch met kabaal de straat uit. Dat neemt niet weg dat de Kia Niro Hybrid met zijn hoge zitpositie en laag verbruik een verstandig en comfortabel totaalpakket is.

