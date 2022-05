Kinderen waarschuwen hun moeder voor flitser met bord in de berm: ‘Pas op mama flitser’

Verkeersre­ge­laar moet op motorkap springen om aanrijding te voorkomen en wordt 15 meter meege­sleurd

Een verkeersregelaar is zaterdagavond vijftien meter meegesleurd op de motorkap van een auto in Eindhoven. Hij moest op de motorkap springen om te voorkomen dat hij aangereden zou worden. De automobilist van het voertuig is inmiddels aangehouden.

8 mei