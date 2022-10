Klachtenregen over bomvolle treinen: ‘NS mag zich niet achter personeelstekort verschuilen’

Boete voor laadkabel over de stoep; Zaltbommel wil geen kabelgoten, Zeewolde en Dongen wel

Een elektrische auto opladen met een kabel die dwars over de stoep loopt? Daar gaan gemeenten met ingang van het nieuwe jaar tegen optreden. Mensen kunnen erover struikelen en auto-eigenaren zouden er een openbare parkeerplek mee kunnen claimen. Het risico wegnemen met een kabelgoot mag in de ene gemeente wel en in de andere weer niet.

6 oktober