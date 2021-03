Klagende Tesla-klanten vangen bot bij de rechter

Vervangende auto

Mooie les

De rechter veroordeelde de klagers tot het terugbetalen van de eerder toegekende schadevergoeding en de proceskosten. Voorzitter Wouter van Waning van Stichting Tesla Claim is een van de automobilisten in deze uitspraak. Hij noemt het tegenover AutoWeek een ‘mooie les’: ,,Het was mooi geweest als de rechter ons op een aantal punten gelijk had gegeven. Kijk, dat de auto’s aan de RDW-normen voldoen en dat Tesla de gebreken heeft hersteld, hebben wij nooit ter discussie gesteld. Maar Tesla heeft zijn auto’s voorgespiegeld als supersnel en zorgeloos. Daar stond extreem veel geld tegenover. Dat was het waard geweest als de auto’s aan de verwachting hadden voldaan, maar dat doen ze niet met al die gebreken, beschadigingen bij aflevering en wachttijden van drie maanden.”

Je zou veronderstellen dat deze uitspraak het einde betekent van de Stichting Tesla Claim, die volgens Van Waning driehonderd aanmeldingen heeft. Maar niets is minder waar, verzekert hij: ,,We staan aan het begin. Twee mensen tegen Tesla, dat is Klein Duimpje tegen de grote reus. Als wij in het gelijk waren gesteld, had dat enorme consequenties gehad voor talloze Tesla-rijders en Tesla zelf. Wellicht heeft de rechter daar rekening mee gehouden. We zijn ons aan het beraden over de mogelijkheden. Een hoger beroep lijkt ons het meest logisch. maar dan moeten we het wel beter onderbouwen.”