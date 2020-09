Klassiek sportwagenmerk staat op uit de dood: V12 hybride met 1000 pk

video Belgische automobi­list volgt bord voor voetgan­gers en belandt halverwege de trap van treinstati­on

17:26 Bij een treinstation in Gent is vandaag een automobilist met zijn Mercedes halverwege een trap beland, nadat hij volgens omstanders het bord Kiss & Ride had gevolgd. Dat bord is echter bedoeld om alleen voetgangers de weg te wijzen.