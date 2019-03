Kleine Peugeot, Toyota en Citroën kunnen onderweg een ruit verliezen: terugroepactie

De bezitters van een Peugeot 107, Toyota Aygo of Citroën C1 uit 2007 lopen het risico dat een ruit in het achterportier onderweg plotseling los raakt en bij andere weggebruikers terecht komt.

Het gebeurt niet vaak dat bij een terugroepactie gewaarschuwd wordt dat onderdelen van een auto los kunnen raken, waardoor ze gevaar opleveren voor het overige verkeer. In een brief aan de betreffende autobezitters schrijft Peugeot Nederland: ,,Bij de betrokken auto's is de achterportierruit mogelijk niet correct gelijmd waardoor deze los zou kunnen raken en op het wegdek valt. Hierdoor is er een risico op letselschade voor u en uw medeweggebruikers.‘’ Het betreft uitsluitend de vijfdeurs versies van de auto's.

Blijkbaar is de destijds toegepaste manier van lijmen, of lijmsoort, na circa 12 jaar niet meer in staat om de ruit stevig vast te houden. Meestal komen dit soort mankementen pas aan het licht nadat het bij een of meerdere auto's mis is gegaan. Toyota meldt op de site van de RDW: ,,Als de lijm van beide scharnieren losraakt kan de ruit naast het portier zakken en volledig loskomen van het voertuig. Er zal ook windgeruis, vibratie of waterlekkage opgemerkt kunnen worden.‘’

Geadviseerd wordt nu de betreffende auto's ‘op korte termijn’ bij een dealer of erkend reparateur aan te bieden. ,,De werkzaamheden bestaan uit het controleren van de ruit en, indien nodig, het met lijm bevestigen van de ruitscharnieren en de ruit‘’, aldus Peugeot Nederland in de brief aan de eigenaren.

Het is nog niet bekend hoeveel auto's in Nederland door deze terugroepactie getroffen zijn. De drie automodellen van Peugeot, Citroën en Toyota hebben dezelfde technische basis en komen uit dezelfde fabriek.