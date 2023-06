Kleinste Lexus ter wereld biedt luxe in zakformaat

De nieuwe Lexus is ontworpen en gebouwd met het oog op Europese klanten. Dat is waarschijnlijk ook de reden geweest om dit exemplaar niet te voorzien van de kenmerkende grote Lexus-grille, die met name in Azië zeer geliefd is. Lexus noemt de nieuwe voorkant ‘Resolute Look’ en zegt dat ook toekomstige modellen deze meer Europese look zullen krijgen.

Lexus LBX © Lexus

De compleet nieuwe LBX is met geen enkele andere Lexus te vergelijken. Alleen al de naam van deze auto duidt op zijn speciale status: LBX staat voor Lexus Breakthrough Crossover, een compacte SUV die een compleet nieuwe markt moet ontginnen, namelijk die van de luxueuze compacte SUV. De 4,19 meter lange LBX is zo'n 30 centimeter korter dan die andere compacte Lexus: de UX.

Yaris Cross als basis

Als basis voor de LBX wordt de nieuwe Toyota Yaris Cross gebruikt. Toch is de Lexus lager, breder en gespierder en daardoor ziet ‘ie er ook aantrekkelijker uit. Binnenin zien we een op de bestuurder gerichte cockpit en een instrumentenpaneel dat vloeiend doorloopt in de portierpanelen. Er is gestreefd naar een eenvoudig en elegant, verfijnd interieur dat het gevoel en de sfeer oproept van een auto uit het hogere segment.



Ook de aandrijving is grotendeels hetzelfde als die van de Yaris, zij het dat hybride aandrijflijn hier nog verder is verbeterd. Zo kreeg de driecilinder een vernieuwde accu, een extra balans-as en iets meer vermogen, namelijk 136 in plaats van 130 pk. Daarmee accelereert de Lexus van 0-100 km/u in 9,2 seconden.

Trillingen geëlimineerd

De rijeigenschappen worden verbeterd door Hybrid System Control, dat het motorgeluid en de acceleratie nauwkeurig op elkaar afstemt. Daarmee wordt bedoeld dat het soms hoogtoerige gejank van de continu variabele transmissie beter wordt beteugeld. Dankzij de verbeteringen aan het hybride systeem kan de LBX volledig elektrisch rijden bij hogere snelheden en over langere afstanden. Ook zijn trillingen en rijgeluiden zoveel mogelijk geëlimineerd.



Er is zelfs vierwielaandrijving mogelijk. Daarbij wordt een extra elektromotor op de achteras geplaatst. Bij het wegrijden, in bochten en op slecht wegdek stuurt het systeem de aandrijfkracht automatisch naar de 18 inch achterwielen voor meer grip en stabiliteit. Het gewicht is laag gehouden door het gebruik van lichte materialen, waaronder een motorkap van aluminium en wielkasten, dorpels en onderste portierpanelen van giethars. Doordat je lager zit, voelt de auto sportiever aan. Toch houd je goed zicht achter het stuur, met name in het stadsverkeer.

332 liter bagageruimte

Om iedereen aan boord een goed uitzicht te bieden zijn de achterstoelen iets hoger geplaatst dan de voorstoelen. De bagageruimte heeft een inhoud van maximaal 332 liter en genoeg ruimte voor twee koffers van 75 liter onder de opklapbare tonneaucover. Smartphone-integratie is mogelijk en net als de andere nieuwste Lexus-modellen biedt de LBX over-the-air software-updates voor zijn multimedia- en veiligheidssystemen.



Verder gemak wordt geboden door een optionele digitale sleutel, waarmee Apple- en Android-gebruikers hun auto met een smartphone kunnen ontgrendelen en starten. Een optioneel head-up display is eveneens verkrijgbaar. Naast het standaardaudiosysteem heeft audiobedrijf Mark Levinson een hoogwaardig geluidssysteem met 13 luidsprekers ontworpen als optie voor de LBX.

Vier basisuitvoeringen

Naast de basisuitvoering kan worden gekozen uit vier ‘sferen’: Elegant en Relax, die de nadruk leggen op een verfijnde uitstraling, en Emotion en Cool, die een sportiever en dynamischer karakter hebben. Eigenaars die hun LBX een persoonlijker uiterlijk willen geven, kunnen gebruikmaken van de nieuwe Lexus Bespoke Build-service om hun auto te personaliseren met maatwerkdetails. De Lexus LBX is vanaf begin 2024 in Nederland. Net als iedere Lexus krijg je tien jaar garantie.