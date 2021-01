Kleurrijkste auto aller tijden keert nog één keer terug, maar is niet te koop

- De Polo Harlekin is nooit in Nederland verkocht. Dat neemt niet weg dat er veel Harlekins in ons land terecht zijn gekomen en soms zie je er nog een rijden. Een Nederlandse eigenaresse die stapeldol is op haar Harlekin, werd ooit aangehouden door de politie. Niet vanwege een overtreding, maar puur omdat de agenten wilden weten welke kleur op het kentekenbewijs vermeld stond.

- Hoewel origineel, was het idee van carrosseriedelen in verschillende kleuren niet helemaal nieuw voor Volkswagen. In een advertentie uit 1964 was namelijk een bontgekleurde Kever te zien. Die advertentie was bedoeld om te demonstreren hoe eenvoudig onderdelen van Kever-modellen uit verschillende bouwjaren uitwisselbaar waren. Overigens is het Harlekin-idee ook internationaal gegaan: in 1996 was de Golf in de VS leverbaar als Harlequin – volgens het Polo-recept en dus met vergelijkbare kleurenschema’s. Er werden 246 exemplaren geproduceerd.