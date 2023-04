Klimaatactivisten liegen over blokkeren van ambulance in Berlijn

Klimaatactivisten blokkeerden maandag meerdere straten in Berlijn, maar stopten daarmee ook ambulances. Meerdere ziekenauto's werden ernstig gehinderd en één ambulance stond compleet vast. De verwachting is dat de protestacties de komende dagen zullen voortduren.

De foto van een geblokkeerde ambulance in Berlijn ging maandag viraal. Door de vele acties van klimaatactivisten die zichzelf vastlijmden aan het asfalt, kwam de ambulance vast te zitten in een file op de drukke stadssnelweg B100.

Protestorganisatie The Last Generation schreef dat er sprake was van een ‘leugencampagne’ omdat de ambulance speciaal zou zijn uitgerukt voor de klimaatklevers. Nu blijkt dat dat niet het geval was. Zoals de Berlijnse brandweer op Twitter schrijft, was de ambulance ‘zonder verwijzing naar een demonstratie onderweg naar een medische noodsituatie in Schöneberg’.

200 mensen gearresteerd

Met een groot aantal protestacties zette de Last Generation-groep maandag in Berlijn druk op politici en riep op tot meer daadkracht in de klimaatcrisis. De politie was met zo’n vijfhonderd agenten aanwezig in het stadsgebied om blokkades op te heffen of te voorkomen.

De politie heeft minstens tweehonderd mensen gearresteerd op 35 locaties. Meer dan veertig van hen zitten nog vast. Na de actie uitte The Last Generation op Twitter harde kritiek op de Berlijnse politie. De beschuldiging: er werden ‘pijningrepen’ gebruikt. De groep bracht ook een video uit waarop te zien is hoe een man wordt weggedragen door twee schreeuwende agenten.

‘15 ambulances getroffen’

De blokkades begonnen rond 07.30 uur. Volgens het verkeersinformatiecentrum in Berlijn waren er ‘enorme verkeersstoringen’ en talloze files die tot twee uur konden duren. Ook in het busverkeer waren er tal van vertragingen en omleidingen. Volgens de politie zouden in totaal vijftien ambulances zijn getroffen door de acties.

