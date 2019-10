Koos ‘flitspaal’ Spee: de politie controleert niet meer, wegmisbruikers hebben vrij spel

Vorige week reed Koos Spee (73) toevallig op de A12 langs de verkeerspolitie te Waddinxveen. Vanuit zijn raam zag hij een tiental politiewagens geparkeerd staan. ,,Die auto’s horen op de weg, waarom staan ze stil?” Het voorbeeld illustreert de in zijn ogen falende verkeersaanpak. ,,Als ik op de snelweg rijd, zie ik overal automobilisten rechts inhalen, bumperkleven of kilometers lang onnodig links rijden. Geen politie te bekennen.”



In een nieuw boek met de weinig originele titel ‘Een flitsende carrière’ verhaalt Spee over zijn strijd voor meer verkeersveiligheid. Hij heeft recht van spreken, vanaf 1996 belichaamde hij als landelijk verkeersofficier twaalf jaar lang de jacht op verkeersovertreders. Met innovatief gebruik van flitspalen en trajectcontroles werden miljoenen automobilisten op de bon geslingerd. Radarverklikkers gingen in 2004 in de ban. Talloze media-optredens in programma’s als Wegmisbruikers leverde Spee landelijke bekendheid en de bijnaam ‘Koos Flitspaal’ op.