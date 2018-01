Krappe driepitter rijdt als de beste

De ST-line is de sportievere variant van de nieuwe Ford Fiesta. Maar voor die sportiviteit moet je wel wat inleveren.

Als het de nieuwe Fiesta net zo vergaat als de vorige generatie, komt het wel goed. Kort voor de introductie van het nieuwe model was het ‘oude’ model nog de meest verkochte auto in Europa. De ST-Line is op dit moment de sportiefste versie van de nieuwe Ford, maar hij moet niet worden verward met de ST, die later dit jaar zal verschijnen. Dat wordt een echte sportauto, met een eigen, extra sterke motor. Al is de hier geteste ST-Line is óók al pittig gemotoriseerd. De 125 pk sterke benzinemotor bromt soms wel even, als een typische driecilinder. Maar hij is op kruissnelheid stil. Vooral tijdens inhaalmanoeuvres komt zijn extra vermogen goed van pas. Tijdens deze test lag het verbruik rond 1 op 15.

Deze motor is er uitsluitend in combinatie met een driedeurs carrosserie, waardoor de Fiesta er strakker en spannender uitziet. Maar hij wordt er ook onhandiger door. Voorin moet je extra ver naar achter reiken om de gordel aan te pakken, als gevolg van de grotere zijportieren. Hierdoor stap je ook op krappe parkeerplaatsen lastiger uit. De toegang tot de achterbank is nog onhandiger. Bovendien biedt de Fiesta achterin minder beenruimte dan de concurrentie en ook met zijn bagageruimte blijkt hij slechts een middenmoter.

Het interieur van de nieuwe Fiesta straalt kwaliteit uit. De Ford beschikt over alle moderne veiligheidssystemen en een groot scherm voor het infotainment, dat met de smartphone te verbinden is. Ook de mooie B&O audio-installatie doet denken aan auto’s uit hogere prijsklassen.

Bovenal is de nieuwe Fiesta een van de best rijdende auto’s in zijn klasse: het onderstel biedt een voorbeeldig evenwicht tussen veercomfort en wegligging. De besturing en versnellingsbak werken perfect. Alleen zijn in de ST-Line de vering en demping iets sportiever, dus stugger afgestemd. Dat gaat ten koste van het veercomfort.

PLUS



Voorbeeldig weggedrag. Pittige motor. Hoog niveau uitrusting.

MIN

Niet de ruimste. Onnodig stugger. Onhandigheid driedeurs.

CONCLUSIE

7,1

Deze Fiesta verslaat menig concurrent met zijn rijgedrag, audiosysteem en veiligheidstechniek. Maar de interieurruimte valt tegen.

EXTRA TESTNOTITIES

De Fiesta 1.0 (125 pk) ST-Line is er vanaf € 20.295. Maar de testauto heeft als opties een grote achterspoiler (€ 250), automatisch uitklappende portier-beschermers (€100), Driver Assistance Pack 1 (parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, €200), Navigation Pack met B&O Play audiosysteem (8 inch scherm, navigatie, Ford Sync3 infotainment, twee usb-aansluitingen, digitale radio, 9 luidsprekers en 1 subwoofer, €900), cruisecontrol (€120), Comfort Pack (sfeerverlichting, middenconsole met armsteun, hoogteverstelling en lendensteun passagiersstoel, €450) en het Winter Pack (elektrisch verwarmbare voorruit, ruitensproeiers, voorstoelen en stuurwiel, €450).