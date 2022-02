Kunstenaar blaast Lamborghini op om beelden te verkopen als NFT's

Er worden video’s geveild van 888 stukken van de vernietigde auto. Nog eens 111 van deze ‘non-fungible tokens’, oftewel NFT’s, blijven in handen van het kunstenaarsteam en worden gebruikt voor een nieuw project, aldus Shl0ms. NFT’s zijn digitale certificaten van echtheid voor virtuele voorwerpen die via blockchain-technologie worden beveiligd. Met een NFT kun je aantonen dat een digitaal voorwerp van jou is.



Tijdens de veiling, die later deze week zal plaatsvinden, begint de prijs van de NFT’s bij zo'n 0,01 Ether, ofwel 26 dollar (23 euro).