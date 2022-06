Kwart van de jongeren reed al eens zonder rijbewijs

Dat blijkt uit een onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert onder 764 jonge weggebruikers. De cijfers weerspiegelen wat vorig jaar al bleek. Toen kwam naar buiten dat steeds meer jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar zonder rijbewijs worden gesnapt achter het stuur van een auto. In 2020 groeide het aantal met maar liefst 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Stichting Halt verklaarde toen dat dit mogelijk voor een deel te maken had met de coronamaatregelen: ,,De verveling bij jongeren is nog groter en de wachttijden voor rijlessen en examens zijn veel langer.”

‘Rijvaardigheid op peil houden’

Uit eerder onderzoek van TeamAlert blijkt echter dat jongeren zeggen voornamelijk zonder rijbewijs te rijden omdat zij graag hun rijvaardigheden op peil willen houden. Desondanks vinden de meesten dit wel gevaarlijk. Van alle ondervraagde jongeren vindt 86 procent het rijden zonder rijbewijs in de auto gevaarlijk. De jongeren die ervaring hebben met het rijden zonder rijbewijs vinden het minder snel gevaarlijk. 48 procent van deze groep vindt het gevaarlijk om zonder rijbewijs achter het stuur te stappen.

Een op drie rijdt illegaal op brom- of snorfiets

De groep die zonder rijbewijs wel eens scooter hebben gereden is zelfs groter: 32 procent van de jongeren heeft ervaring met het rijden zonder rijbewijs op een brom- of snorfiets. Hier is een zelfde beeld te zien als bij het rijden zonder autorijbewijs. 68 procent van de ondervraagde jongeren vindt het rijden zonder rijbewijs op een brom- of snorfiets gevaarlijk. Van de groep jongeren die zonder rijbewijs scooter hebben gereden, vindt slechts 47 procent het gevaarlijk.

Strafbaar feit met mogelijk grote consequenties

Het rijden zonder rijbewijs is een strafbaar feit. De wetgever heeft dit als een overtreding aangemerkt. De maximale straf voor het zonder rijbewijs rijden is een hechtenis van zes maanden en een geldboete van 8700 euro. In eerste instantie bedraagt de boete echter 340 euro. Ook kunnen bestuurders zonder rijbewijs aansprakelijk gesteld worden bij wanneer ze een ongeluk veroorzaken, omdat ze niet verzekerd zijn. De consequenties hiervan kunnen nog groter zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand schadeloos gesteld moet worden die bij zo'n ongeval gehandicapt raakt.

