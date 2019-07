Laadpaalstress: met je elektrische auto op vakantie is nog niet zo eenvoudig

Volledig scherm Een parkeergarage in Oslo, exclusief toegankelijk voor elektrische auto's. Die kunnen daar dan ook meteen worden opgeladen © AFP

In bovenstaande video legt expert Maarten Hachmang van e-Drivers.com uit hoe je laadpaalstress voorkomt. Met de juiste apps en de juiste laadpassen kom je een heel eind, meent hij. Hachmang gaat al jaren op vakantie met zijn elektrische Renault Zoe en zegt naar Italië te rijden ‘voor de prijs van 2 waterijsjes’. Toch ervaart ook Maarten Hachmang soms grote problemen. ,,Het zou wettelijk geregeld moeten zijn dat elke laadpaal-exploitant in Europa een 24-7 storingsnummer heeft waar Engels gesproken assistentie verleend wordt bij laadproblemen‘’, zegt hij, naar aanleiding van een probleem waar hij onlangs op stuitte. ,,Zaterdagmorgen 06.30 uur stond ik in het Franse dorpje Charleville-Mezieres. Ik wilde m’n auto loskoppelen van de ‘Borne’, zoals men laadpalen in Frankrijk noemt, om in één dag door te rijden naar het hart van de Dordogne.

,,In Frankrijk zijn vanwege bepaalde wetgeving veel laadpalen voorzien van een deur of luik wat pas open of dicht gaat op het moment dat je je laadpas aan de laadpaal aanbiedt. Bij het loskoppelen bied je de laadpas weer aan bij de laadpaal en ontgrendelt het luik of het deurtje. Zo ook bij dit laadpunt. Vrijdagavond was het deurtje wel open gegaan en de laadsessie was ook geslaagd, maar zaterdagmorgen zei de laadpaal: ‘bekijk het maar, zoek het zelf maar uit.’