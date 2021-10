Lamborghini van 300.000 euro belandt in meer na foutje van bestuurder

De pijnlijke vergissing gebeurde dinsdagavond omstreeks 23.00 uur aan de Mondsee in Oostenrijk. De bestuurder wilde rechtsomkeert maken in Innerschwand en reed achteruit een parkeerplaats in. Daarbij drukte hij echter per ongeluk in plaats van de rem het gaspedaal in. Daardoor belandde de peperdure sportwagen pardoes in het meer.