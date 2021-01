Legendarische brandweerauto keert na halve eeuw terug in Gorinchem

Brandweerman Alex Tukker (43) uit Gorinchem weet veel over het oude voertuig , dat voluit ‘Magirus Deutz 135D12F tankautospuit’ heet. Alleen al omdat hij een boek geschreven heeft over brandweerwagens van dat merk. ,,Deze Magirus stond bekend als een robuust blusvoertuig. Er werden er in de eerste helft van de zeventiger jaren vele tientallen gebouwd. Ook in Gorinchem kwam in de zomer van 1971 een nieuwe Magirus in dienst en fungeerde als eerste uitrukvoertuig bij het korps. Toen in 1983 een nieuwere Magirus aan het materieel werd toegevoegd, vervulde zijn oudere broer vanaf dat moment tot eind 1992 de tweede uitruk.”

Via de stichting ‘Brandweer Nederland helpt Brandweer Polen’ vertrok in die periode regelmatig een konvooi met vervangen brandweervoertuigen naar het voormalige Oostblok, om daar vaak nog lange tijd dienst te doen. Tukker: ,,Zo reisde een Gorcumse delegatie in het voorjaar van 1993 ook naar Polen om hun oude autospuit over te dragen. Daar heeft het voertuig jaren dienst gedaan. In het oosten is de Magirus in het afgelopen jaar nog volop ingezet tijdens grootschalige wateroverlast, waardoor delen van Polen toen geteisterd werden.”

Terug op het oude nest

Bij toeval werd in Gorinchem half november ontdekt dat het oude voertuig daar nu ook buiten gebruik was gesteld en werd uit nieuwsgierigheid geïnformeerd naar de volgende bestemming. ,,Toen tijdens die contacten werd getoond hoe fraai onze oude autoladder uit 1969 én de andere autospuit uit 1983 waren gerestaureerd, hebben de Poolse collega’s nog diezelfde dag besloten dat hun afgedankte voertuig ook terug moest naar het oude nest”, zegt Tukker. ,,Een mooi aanbod dat, al was het maar uit beleefdheid, moeilijk te weigeren is! Op een forse hoeveelheid detailfoto’s uit Polen was te zien dat de algehele staat zeker niet slecht was. Hoewel sommige zaken ‘op z’n Pools’ zijn bewerkt, leek een gedegen opknapbeurt goed haalbaar. Eind november werd de Magirus in Polen opgeladen en op 1 december in Gorinchem afgeleverd.”

Jeugdsentiment

Daar is Tukker maar wat blij mee. ,,Hartstikke mooi dat die wagen weer in Gorinchem is. Ik heb er een voorliefde voor, omdat het voor mij jeugdsentiment is. De Gorcumse brandweer reed in mijn jeugd bijna uitsluitend met Magirus. Ik zag de wagens van kleins af aan rondrijden en vond ze toen al heel imposant. Ik ben de wagen die nu weer terug is, altijd een beetje blijven volgen. De afgelopen week hebben we hem globaal bekeken. De technische staat is best goed – er hoeft niet zoveel aan te gebeuren. Het onderhoud is altijd goed geweest. Maar de wagen is 50 jaar oud en dat betekent dat de carrosserie wel wat roestplekjes vertoont. Het is de bedoeling dat we het voertuig helemaal gaan aanpakken, zodat ’ie weer als nieuw is straks. Door corona kunnen we nog niet veel doen, maar een aantal bescheiden klusjes zijn op de achtergrond al opgepakt. Met brandweercollega’s en andere vrijwilligers hebben we al twee oude Gorcumse brandweerwagens opgeknapt, mooi dat we daar nu een derde aan kunnen toevoegen. Zo proberen we ons erfgoed in ere te houden en daarmee ook een bindende factor te vormen tussen de huidige actieve brandweerploeg en de oudgedienden, die vaak nog vol bijzondere verhalen over vroeger zitten.”

Met dat laatste is Mart de Grunt (83) ook content. Hij ging als bevelvoerder jarenlang mee op pad in de tijd dat de wagen eerste uitrukwagen was. Wat later was De Grunt brandweercommandant. ,,Destijds was het voertuig erg welkom bij het team. De Magirus was een aanwinst voor onze groep. Dat het voertuig nu weer terug is, is heel mooi! Ook voor de oudgedienden is dat leuk.”

De Magirus in actie bij een zolderbrand aan de Gorcumse Kriekenmarkt in 1977.

Uitruk vanuit de oude kazerne in de Struisvogelstraat, waarbij bevelvoerder Mart de Grunt naar de auto rent.

De Magirus in zijn Gorcumse nadagen.