‘Lelijke’ Tesla Model X-Mas vrijwel direct uitverkocht

Elon Musk is 44 miljard dollar armer door de aankoop van berichtendienst Twitter, maar toch zit hij er deze kerstdagen warmpjes bij. In de Tesla-shop verkocht hij namelijk gedurende enige tijd een kersttrui die in een mum van tijd was uitverkocht.

Nu de kerstdagen naderen, betekent dit vooral in de Verenigde Staten dat de zogeheten ‘Ugly Christmas sweaters’ langzamerhand weer uit de kast kunnen worden gehaald. Speciale feesten en werkdagen waarop iedereen een zo lelijk mogelijke kersttrui aantrekt, zijn al een tijd een hit in de VS.

Uitgebreide Tesla-merchandise in online shop

Tesla-baas Elon Musk (51) kreeg het lumineuze idee om een speciale Model X-Mas trui te laten maken, in aanvulling op het toch al uitgebreide assortiment merchandise-artikelen in de online shop. Fans van het Amerikaanse bedrijf kunnen daar bijvoorbeeld dekens, bekers, waterflessen en zelfs een mini-supercharger kopen als oplaadstation voor smartphones.

‘Of je nu stout of braaf bent geweest dit jaar, onze limited-edition Model X-Mas sweater houdt je het hele seizoen warm’, staat in de artikelbeschrijving van de trui in de Tesla-winkel. De autofabrikant uit Austin toont ook enige mate van humor als het gaat om het selecteren van het motief.

Tesla Model X-Mas kostte 65 dollar

De gebreide trui is rood met witte patronen, passend bij kerst. In het midden van de Model X-mas-sweater is een Tesla-opschrift aangebracht. De verschillende modellen – waaronder de Cybertruck, die naar verwachting in 2023 in productie gaat – zijn eromheen te zien. Ook bliksemflitsen en superchargers ontbreken niet.

Wie een Tesla-kersttrui wil kopen heeft helaas pech. Want de Model X-mas sweater was meteen een kaskraker en was binnen zeer korte tijd – ondanks een prijs van 65 dollar – volledig uitverkocht. Gezien de beperkte oplage is de kans groot dat het een verzamelobject wordt voor Tesla-fans.

