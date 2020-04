Levensgevaarlijke capriolen tijdens achtervolging: Belg rijdt zijn Mercedes total loss

„Omstreeks 05.00 uur krijgen we de melding dat er een Belgische Mercedes op de ring A27 zeer gevaarlijk rijgedrag vertoont”, schrijft de politie Utrecht Noord op haar Instagram-pagina. „We treffen de Mercedes bij Maartensdijk en zetten de achtervolging in. De bestuurder lijkt onder invloed te zijn.”

In de video is vervolgens te zien hoe de politie met meerdere wagens probeert de Mercedes, die alle kanten opslingert, in te sluiten. Bij een tweede poging, vlak voor knooppunt Eemnes, hebben ze succes. Met een bonk komt de auto tot stilstand.

Total loss

De politie meldt dat de Mercedes total loss was en in beslag is genomen. Ook de dienstauto’s liepen lichte schade op. Niemand raakte gewond: de bestuurder is in het ziekenhuis nagekeken en kreeg daarna een proces-verbaal.