Liever all-seasonbanden dan winterbanden onder je auto? Dit zijn de beste

Winterban­den hebben geen nut, blijkt uit Britse praktijk­test

Het Britse blad TyreReviews is er voor het eerst in geslaagd alle bandensoorten onder exact gelijke omstandigheden te testen in een laboratorium. Conclusie? Winterbanden presteren over het algemeen slechter dan zomer- en all seasonbanden, behalve op sneeuw.

6 december