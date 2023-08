Londenaren gaan 15 euro betalen voor rit in vervuilende auto

Van de invoering van de Ultra Low Emission Zone (Ulez) wil Khan zijn nalatenschap maken. Hij maakte werk van het plan, dat onder zijn voorganger Boris Johnson in een la verdween. De proef in Central London verliep relatief geruisloos, evenals de uitbreiding twee jaar geleden. Nu alle negen miljoen Londenaren moeten gaan betalen voor het rijden in oude benzine- en dieselauto’s, steekt een storm op.



,,No, no, no”, zegt Jason, die met zijn partner Dee in de zon koffie en een sandwich nuttigt. Vijf maanden geleden verkocht hij de familie-auto, ‘een brik’. De pandemie, de energiecrisis en de inflatie holden het gezinsbudget al uit. Dagelijks 15 euro betalen aan Ulez kon de vader van drie kinderen zich niet veroorloven. Jason en Dee wonen in een buurt in Lewisham die tot vandaag nét buiten de betaalzones viel.



,,Schonere lucht is belangrijk”, vult Dee aan. ,,Maar dit voelt als een beleid om de gaten in het budget van het stadhuis op te vullen. Ik vertrouw Khan niet. In theorie klinkt het mooi, maar de opzet ervan deugt niet.” De kritiek van het paar sluit aan op breedgedragen weerstand. Labour, de partij van Khan, dacht in kiesdistrict Uxbridge de vrijgekomen zetel van ex-premier Johnson te pakken, maar verloor door de afkeer tegen Ulez.