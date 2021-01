Love it or hate it: de gewaagde Mach-E is een Ford Mustang ‘nieuwe stijl’

Rijksover­heid zaait verwarring in autobran­che over wel of niet toestaan van proefrit­ten

14:01 Een onzorgvuldige publicatie van de rijksoverheid heeft onrust gezaaid in de autobranche. Door aanpassing van een tekst op de corona-site van de rijksoverheid leek het ineens dat proefritten aan huis toch verboden zijn. Maar dat is niet zo. De tekst is vandaag daarom opnieuw aangepast, op aandringen van de Bovag.