Lucratieve CO2-handel van Tesla stokt

Waarom in deze stal dertig jaar lang bijna honderd taxi's staan weg te kwijnen

5 mei In een buitenwijk van Rio de Janeiro in Brazilië stonden jarenlang 96 taxi's stof te vergaren in een boerenschuur. Het gaat om Chevrolets, Volkswagens en Opels van begin jaren 90, die recentelijk zijn herontdekt. De oude taxi's worden nu verkocht voor 200 tot 300 euro per stuk.