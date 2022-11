Lukt de handremslip nog bij moderne auto's?

Het is uiteraard verboden op de openbare weg, maar bijna iedereen had vroeger wel een vader, of desnoods een gekke oom, die na hevig aandringen bereid was om even een handremslip te laten zien. Licht insturen, liefst op een zanderige of natte ondergrond, gas los, koppeling in en een korte ruk aan de handrem zorgden meestal voor een mooie manoeuvre.

Elektronische handrem

Het is slecht voor de auto, slecht voor de banden én potentieel levensgevaarlijk, maar de lol is groot. Maar wat gebeurt er als je hetzelfde probeert met een elektrische knop? In plaats van met een hendel tussen de stoelen, die via een kabel de rem achter deed blokkeren. Om te voorkomen dat je deze potentieel gevaarlijke manoeuvre zelf gaat uitproberen, hebben de mannen van 24Auto.de uitgezocht of het mogelijk is.

Bij moderne auto's is de handremslip onmogelijk

De handrem is nu elektronisch. Toch gebeurt er echt wel wat als je 'm aantrekt. Bij moderne auto’s gaat de opdracht om de achterste remmen aan te trekken echter niet direct naar de remhydraulica, maar naar de boordcomputer. Deze interpreteert dit als een verzoek om onmiddellijk een noodstop uit te voeren en start daar meteen mee - alleen niet op een wijze die bruut en abrupt genoeg is om de achterwielen te laten blokkeren.

Driftmodus als compensatie

De remingreep verloopt daarentegen vloeiend en effectief. Bij insturen op een drassig veld of zandpad grijpt bovendien het ABS-systeem in. De auto komt snel tot stilstand, maar niet snel genoeg om met blokkerende achterwielen een panoramische remweg in te zetten. Er is dus één ding wat je niet kunt met een elektronische handrem, en dat is driften.

Driften op de openbare weg is verboden

Dat is misschien maar goed ook. Want wat zou er anders gebeuren als je per ongeluk de handremknop gebruikt? Bijvoorbeeld wanneer je tijdens het rijden een cabriodak wilt openen, niet goed kijkt en op de verkeerde knop drukt? Sommige auto’s - zoals de Audi RS3 en de Kia EV6 GT hebben ter compensatie een zogeheten driftmodus, zodat je in theorie nog kunt driften door het gaspedaal in te trappen. Ook dit is verboden op de openbare weg.

