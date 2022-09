‘Luxueuze ID.3' nog dit jaar troefmodel van 's werelds grootste fabrikant van elektrische auto's

Deze Formule 1 wagen kan zelfs Max niet besturen: ‘Zo snel als een raket’

Zelfs Max Verstappen zou waarschijnlijk moeite hebben om dit racemonster in toom te houden: Met zijn 1200 pk en een gewicht van 550 kilo is de Arrows F1 uiteindelijk té snel bevonden voor de Formule 1 en verboden: ‘Net alsof je in een spaceshuttle wordt gelanceerd'. Hij is vanaf maandag wel te zien in het automuseum Louwman in Wassenaar.

22 augustus