Maakt Europese Commissie een einde aan benzine- en dieselmotoren?

Elon Musk: Jouw benzine- of dieselauto is straks niets meer waard

De start van de moderne elektrische auto ligt gevoelsmatig nog maar net achter ons. Nog geen 20 jaar geleden begon Tesla zijn carrière als start-up, inmiddels is het met afstand de meest waardevolle automaker ter wereld. De traditionele automerken kwamen pas veel later in actie. Toen Volvo enkele jaren geleden besloot over te stappen op elektromotoren, werd dat nog als een sensatie beschouwd. Dezelfde aankondiging van Audi was bijna te verwachten. Later volgden ook merken als VW en Opel.