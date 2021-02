Máánden wachten op die felbegeerde fiets, want de markt is oververhit

Daisy Goedhart uit Sprang-Capelle had het er zo op staan. Eind september 2020 kocht ze bij De Tweewieler in Udenhout een Trek Supercaliber. Met die mountainbike zou ze er weer even tegen kunnen. Moest ook wel, als atb’er met een elite-licentie. Per jaar draait ze er de pedalen 10.000 kilometer op rond.