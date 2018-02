Maanstof in lak peperdure sportauto Aston Martin

Een van de kopers van de zeer exclusieve Aston Martin Valkyrie heeft maanstof laten verwerken in de lak van zijn 2,5 miljoen euro kostende sportauto.

Met zijn futuristische uiterlijk ziet de nieuwe Aston Martin Valkyrie eruit alsof hij de hoofdrol vervult in een sciencefiction film. Het is te laat om er een te kopen, want alle 150 exemplaren van de extravagante sportwagen hebben al lang geleden een toekomstige eigenaar gevonden.

Alsof de auto al niet speciaal genoeg is, heeft een van de eigenaren een manier gevonden om zijn 2,5 miljoen euro kostende hypersportwagen nog kostbaarder te maken. Hij heeft opdracht gegeven om maanstof toe te voegen aan de lak.

Adrian Newey

Op zichzelf is dat niet eens zo'n gekke keus, want de lakkleur Lunar Red-lak die de koper heeft gekozen, verwijst al naar de maan. De toekomstige eigenaar heeft inmiddels een stuk maansteen gekocht en hij laat deze vermalen tot stof, waarna dit wordt verwerkt in de lak.

De Nederlandse ontwerper Marco van Overbeeke heeft meegeholpen met het samenstellen en personaliseren van de Valkyrie. De Britse sportauto is ontworpen door Formule 1-ingenieur Adrain Newey en wordt geproduceerd in samenwerking met het F1-team van Red Bull.

1.130 pk

De koper wil niet vertellen hoeveel de ‘maanlak’ extra gaat kosten, maar in verhouding tot de aanschafprijs van deze auto is bijna alles goedkoop. De Aston Martin heeft een 6,5 liter grote motor met 12 cilinders en een vermogen van 1.130 pk. Hij weegt net iets meer dan 1.000 kilo en dat is uitzonderlijk weinig voor een auto van dit kaliber.