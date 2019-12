Made in Holland: Porsche Boxster Shooting Brake

Het in Lith gevestigde bedrijf Van Thull Development doet in polyester onderdelen. Wie het bedrijf binnenloopt, ruikt meteen de hallucinerende lucht van polyester en lijm die je al snel in hogere sferen brengt. Waarschijnlijk is het Shooting Brake-model ontstaan aan het einde van een lange werkdag, want de gedachte is aardig revolutionair.

Maar wanneer je even doordenkt, is het zo vreemd nog niet. Immers; een shooting brake is feitelijk een tweedeurs stationwagon, dus de eerste generatie Boxster (986) is dan een mooie basis. Het is niet de mooiste Porsche ooit gebouwd en dus zal niemand zeggen dat het om heiligschennis gaat. Bovendien is het model massaal gebouwd en zijn de prijzen voor tweedehands modellen laag. Porsche heeft al zo’n model in de vorm van de Panamera Sport Turismo, die te koop is vanaf zo'n 125.000 euro.