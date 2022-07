‘Mag een rijinstructeur tijdens de les met de telefoon bezig zijn?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het is in principe niet verboden, want de instructeur is op dat moment niet de bestuurder van de auto. Toch kan hij of zij er wel door de politie op worden aangesproken of bij een ongeval mogelijk zelfs voor vervolgd worden. De instructeur moet namelijk zijn of haar verantwoordelijkheid nemen naast een onervaren leerling en alert zijn op mogelijke fouten van de bestuurder. Een instructeur die meer met de telefoon bezig is dan met lesgeven, vertoont hierdoor gedrag dat mogelijk het verkeer in gevaar brengt. Dat laatste is eveneens wettelijk verboden’.