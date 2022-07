‘Mag ik mijn scootmobiel laten opvoeren?’

Vakantie in het buitenland? Voorkom pech onderweg!

Autopech op vakantie is al erg genoeg, maar kan deze zomer nóg vervelender worden. Door een groot tekort aan vervangend vervoer moeten vakantiegangers waarschijnlijk langer wachten op een andere auto of zullen met een alternatief, zoals de trein of vliegtuig, naar huis moeten.

