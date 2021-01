‘Mag je een geel zwaailicht op de auto zetten als je lading vervoert?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Het feit dat u een eenmanszaak hebt, maakt niet uit. Maar u mag niet zomaar met een gele zwaailamp gaan rijden. Volgens de wet mag u een geel zwaai- of knipperlicht uitsluitend onder specifieke omstandigheden voeren, om andere weggebruikers op gevaar te wijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpverlening bij autopech, het bergen van auto’s, sneeuwruimen, grasmaaien langs de weg, transportbegeleiding (exceptioneel vervoer) of om langzame voertuigen, zoals trekkers, die op autowegen rijden. Bij lange lading op een aanhanger, zoals in uw geval, is het alleen toegestaan als het gaat om zogenoemde ondeelbare lading waarvoor vanwege de afmetingen van het voertuig of de lading een speciale ontheffing is verleend. Heeft u zo’n ontheffing niet, dan mag het dus niet.”