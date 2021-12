Mag je met geopende achterklep de kerstboom vervoeren?

Spanning stijgt over toekomst Nedcar: gaat VDL zijn autofa­briek verkopen?

Waar gaat het heen met VDL Nedcar? Een definitief contract met de beoogde eerste nieuwe klant Canoo blijft uit. Intussen klopt Rivian als mogelijke klant of koper op de deur. Vijf vragen over de toekomst van de autofabriek in het Limburgse Born.

3 december